Міллер - про зниження цін для України: при злитті Газпрому й Нафтогазу

Питання про корегування цін на газ для України може бути розглянуто при злитті «Газпрому» й «Нафтогазу України».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це голова правління російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР сказав за підсумками робочої зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ, яка пройшла сьогодні в Москві.

«Нічого нового сказати не можу. Питання про корегування цін на газ для наших українських друзів може бути розглянуте при злитті «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України», - сказав О.МІЛЛЕР за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, 30 червня О.МІЛЛЕР заявив, що в переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогазу України» – УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

При цьому голова «Газпрому» підкреслив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови - це одна тема, а створення єдиної компанії - інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, - це зовсім інша історія, зовсім не та, про яку говорилося, коли йшлося про єдину компанію», - уточнив він.

Як повідомлялося, раніше О.МІЛЛЕР заявляв, що ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами в четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.