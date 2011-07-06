На Київщині долають алкоголізм і наркоманію поетапно

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК завтра дасть прес-конференцію щодо реалізації в області програми профілактики зловживання алкоголем і наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, на Київщині триває реалізація пілотного проекту Комплексної програми профілактики зловживання алкоголем та наркотичними засобами «Київщина – територія здорового життя». Новаторство Програми полягає в комплексному підході до вирішення проблем наркоманії та алкоголізму.

Так, на першому етапі, що тривав протягом трьох місяців - з квітня до липня поточного року - було реалізовано два проекти: «За тверезу молодь» і «Батьки та залежність», а також започатковано третій проект «Моє місто вільне від алкоголю та наркотиків».

Наскільки різняться дані щодо підліткового алкоголізму та наркоманії, отримані під час тренінгів, від офіційних, а також які чинники впливають на вживання підлітками алкоголю та наркотиків, йтиметься завтра, 7 липня, під час прес-конференції за участі голови Київської обласної державної адміністрації А.ПРИСЯЖНЮКА.

Захід відбудеться у приміщенні облдержадміністрації.