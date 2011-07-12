Проти директора порушено кримінальну справу за забруднення річки

Прокуратурою Овідіопольського району Одеської області порушено кримінальну справу стосовно директора приватного підприємства району за фактом забруднення річки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, вказаний посадовець усупереч вимогам природоохоронного законодавства України використовував у діяльності підприємства очисні споруди для самовільного зливу виробничих та інших відходів, що призвело до забруднення річки Барабой.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

За підрахунками фахівців збитки від шкоди, спричиненої водному об’єкту, становлять понад 2 млн. грн.