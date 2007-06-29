У Криму знімають фільм за Стендалем

У Криму росіяни знімають 10-серійний телевізійний фільм за мотивами романа Стендаля "Червоне і чорне", повідомляє офіційний сайт Ялти.

Передбачається, що фільм, який за замовленням "Першого каналу" знімає російський режисер Каріне ФОЛІЯНЦ, вийде на екрани в 2008 році.

У картині знімаються популярні російські актори Еля БОЛГОВА, Юрій БЄЛЯЄВ, Ігор ЛІФАНОВ, Сергій БАТАЛОВ, Володимир КОРЕНЄВ та інші.

До зйомок фільму кримчани і курортники ставляться з цікавістю. Деякі не відмовилися від можливості запропонувати себе як статиста. Одній з мешканок Ялти пощастило: її узяли зніматися в картину на одну з другорядних ролей.

У Криму знімальна група вже встигла попрацювати в Ялті і Севастополі. Передбачається, що російські кінематографісти пробудуть в Криму до початку липня.