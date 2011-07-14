Україна отримала чітке визначення, що таке «медична допомога»

Міністерство охорони здоров`я розробило чотири законопроекти для проведення кардинальних реформ в галузі охорони здоров`я України.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО.

Він підкреслив, що два з них - законопроект № 8602 «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я щодо удосконалення надання медичної допомоги» і № 8603 «Про порядок проведення реформуванні системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і м. Києві» - прийнято Верховною Радою на початку липня.

«Для нас ця велика подія… Цей закон - підстави для початку реформування системи охорони здоров`я в Україні. Адже головне - створити законодавчу базу, яка б визначала, що таке система охорони здоров`я, основні її завдання і функції. У новому законі «Про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров`я…» є новації і уточнення колишніх понять. Одна з головних новацій – це чітке визначення таких понять, як «медична допомога», «медичне обслуговування», «пацієнт», уточнено і поняття «установа охорони здоров`я». З`явилися нові законодавчі норми, такі як «первинна, вторинна, третинна, екстрена допомога», «паліативна допомога», - відзначив О.АНІЩЕНКО.

Він пояснив, що структуризація системи охорони здоров`я дозволить реалізувати «право людини на отримання будь-якого виду допомоги і чітко забезпечити раціональний маршрут пацієнта для отримання спеціалізованої допомоги у високоспеціалізованій установі».

Міністр відзначив, що у новому законі також введено нове поняття - «госпітальний округ». «Це буде мережа установ, які надають медичні допомоги жителям однієї або кількох адміністративних територій. У госпітальному окрузі чітко знаходить втілення поняття єдиного медичного простору, де для надання меддопомоги абсолютно не мають значення адміністративні межі», - сказав міністр, підкресливши, що головною медичною установою в госпітальному окрузі буде велика багатопрофільна лікарня швидкої допомоги, де медики цілодобово надаватимуть основні види меддопомоги. Туди ж, за словами міністра, входитимуть і лікарні планового лікування, реабілітаційні центри, хоспіси, або паліативні лікарні, система надання екстреної медичної допомоги.

О.АНІЩЕНКО відзначив, що первинна медична допомога – пріоритет у розвитку медичної галузі в Україні. «Ми також почнемо створювати Центри первинної медичної допомоги. Практично в кожному сільському районі буде створено такий центр, незалежно від кількості населення, у містах - один на сто тисяч жителів. Формалізація такого виду допомоги дозволить зробити його реципієнтом фінансів», - сказав міністр.

Всі ці новації, відзначив О.АНІЩЕНКО, буде апробовано у чотирьох пілотних регіонах – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і в Києві.

«Реформування у цих регіонах розбито на три етапи. Перший етап – створення центрів первинної допомоги і створення центрів екстреної меддопомоги. У 2012 році ми почнемо створення госпітальних округів - оптимізація другого рівня, а також запровадження нового механізму фінансування. Третій етап розпочнеться з кінця 2013 року. Ми підіб’ємо підсумки на той час, які помилки ми зробили, що ми правильно або неправильно зробили у процесі реформування цих чотирьох суб`єктів (пілотних областей). Ми зробимо висновки, все це систематизуємо, проаналізуємо помилки, щоб їх не повторювати. Наприкінці 2013 року приймемо більш уточнені плани, законодавчі документи. А з 2014 року розпочнемо реформування всієї системи охорони» здоров`я, - сказав міністр.

За його словами, при Кабінеті міністрів створено експертну раду, яка очолює прем`єр-міністр, членами цієї ради є міністр охорони здоров`я, голова профільного комітету ВР Тетяна БАХТЄЄВА, інші експерти. «Ми зустрічаємося майже кожного тижня, розглядаємо ті чи інші питання. Ми розробили чотири законопроекти – два прийняли і починаємо за ними діяти. Зараз ми закінчили напрацювання і вже подаємо до Кабміну наступні два законопроекти», - відзначив О.АНІЩЕНКО.