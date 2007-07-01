Ющенко в Севастополі оглядає кораблі, зброю і військову техніку
09:57, 01 липня 2007Суспільство
703
На 10.45 призначено виступ у прямому ефірі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Севастополі бере участь у святкових заходах з нагоди 15-ї річниці Військово-Морських сил Збройних сил України.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави поклав квіти до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр.
Зараз Президент оглядає кораблі, озброєння і військову техніку Військово-Морських сил ЗСУ.
На 10.45 заплановано виступ Президента України, трансляцію якого у прямому ефірі здійснюватиме НТКУ.
Довідка УНІАН. Відповідно до Указу Президента, День Військово-Морських сил Збройних сил України відзначається щороку у першу неділю липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter