Вітренко оголосила мобілізацію

Блок Наталії Вітренко в Донецькій області набирає добровольців для участі в акціях протесту проти проведення військових навчань «Сі-Бриз 2007». Про це, як повідомляє «Остров», заявила керівник фракції Блока Н. Вітренко в Донецькій обласній раді Наталія Білоцерковська.

«Ми зараз збираємо людей на акції. На жаль, цього року ці навчання законні. Люди активно відгукуються, охочих багато», - сказала Н. Білоцерковська.

При цьому вона не змогла відповісти на запитання, скільки волонтерів поїде до Миколаєва для участі в акціях протесту.

«Ми ще не знаємо, чи зможемо забезпечити їжею всіх охочих взяти участь в акціях проти натовських навчань», - пояснила Н. Білоцерковська, додавши, що акції протесту почнуться 8 липня.

Чергові спільні навчання українських і натовських військово-морських сил «Сі-Бриз-2007» пройдуть з 9 по 22 липня в акваторії Одеського морського порту і на полігоні «Широкий Лан» під Миколаєвом. У них буде задіяно більше тисячі двохсот військовослужбовців і моряків з 14-ти країн і 21 військовий корабель.

У червні Служба безпеки України вже заявляла, що має намір провести роз`яснювальну роботу з громадськістю, щоб не допустити зриву міжнародних навчань «Сі Бриз 2007».