Суд заборонив продавати акції Укртелекому влітку

На торги з продажу акцій "Укртелекому" накладено заборону Київського господарського суду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в ПП «ТРАНСКОМ».

За даними компанії «ТРАНСКОМ», 19 червня 2007 р. Господарський суд м. Києва задовольнив клопотання ПП «ТРАНСКОМ» про вживання заходів забезпечення адміністративного позову в справі за позовом ПП «ТРАНСКОМ» до Фонду державного майна України про визнання протиправними дій ФДМУ.

Згідно з ухвалою Київського госпсуду, Фонду держмайна України, ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа», ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ЗАТ «Фондова біржа «ІННЕКС», а також будь-яким іншим юридичним або фізичним особам заборонено здійснювати будь-які дії, що стосуються відчуження пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» на аукціонних торгах, призначених на 21 червня 2007 р., 11 липня 2007 р. і 1 серпня 2007 р.

Крім того, Господарським судом м. Києва заборонено реєстратору, який веде реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ «Укртелеком» - ТОВ «ЕНСТІТ ТРАНСФЕР» і будь-яким іншим юридичним або фізичним особам вносити зміни в реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ «Укртелеком», пов`язані з відчуженням ФДМУ акцій ВАТ «Укртелеком» на торгах 21 червня 2007 р., 11 липня 2007 р. і 1 серпня 2007 р.

Як повідомлялося, згідно з інформацією бюлетеня «Відомості приватизації», Фонд державного майна України повідомив про проведення аукціонних торгів із продажу трьох однопроцентних пакетів акцій Відкритого акціонерного товаритсва «Укртелеком», призначених на 21 червня 2007 р., 11 липня 2007 р. і 1 серпня 2007 р.

Як зазначили в компанії «ТРАНСКОМ», на підставі заборони Господарського суду м. Києва будь-які дії, спрямовані на проведення торгів із продажу пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» 21 червня 2007 р., 11 липня 2007 р. і 1 серпня 2007 р. будуть незаконними.

Як повідомляв УНІАН, намічені на 21 червня ц.р. аукціонні торги з продажу 1% пакета акцій ВАТ «Укртелеком» були в черговий раз відмінені в зв`язку з відсутністю заявок і гарантій на участь у них.

Торги мали відбутися на Українській міжбанківській валютній біржі, стартова ціна пакета становила 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції - 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції - 0.25 грн.).

Призначені раніше торги вже кілька разів не відбулися через відсутність заявок.

15 червня Фонду державного майна вдалося реалізувати 0,07% пакет акцій «Укртелекому» на фондовій біржі ПФТС за стартовою ціною 15 млн. 525 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) - один із провідних українських операторів зв`язку, монополіст на ринку фіксованого зв`язку: на кінець 2006 року кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії становила близько 10 млн.

У 2006 році дохід від діяльності компанії становив майже 7,9 млрд. грн. проти 6,6 млрд. грн. у 2005 році. В той же час, чистий прибуток «Укртелекому» становив 513,4 млн. грн. проти 519,1 млн. грн. роком раніше.

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.