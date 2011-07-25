Молдавія відплатить Україні за «драконівське» правило

Молдавський парламент прийняв у першому читанні закон, що посилює правила в'їзду в країну іноземців, пише «Независимая газета». Кишинев переробляє правила в'їзду на європейський зразок, і скоріше суворий погляд прикордонників буде спрямований на громадян СНД, ніж на жителя Бельгії, відзначає видання.

Для в'їзду до Молдавії доведеться довести мету візиту, пред'явити запрошення, квитки, туристичний ваучер з бронею готелю або програму ділової поїздки. Влада навіть може використовувати кордон в політичних цілях, вводити нові обмеження для росіян у відповідь на чергову заборону імпорту молдавського вина. У будь-якому випадку Кишинев хоче зменшити потік гостей з країн СНД, і плавно готується до євроінтеграції, заразом демократи відплатять Україні за драконівське правило для громадян Молдавії мати при собі 1200 доларів при в'їзді як доказ фінансової спроможності.

На думку спостерігачів, правлячий альянс «За європейську демократію» без зусиль проведе новий законопроект через парламент.