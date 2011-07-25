У Севастополі перехопили вивіз секс-танцівниць до Південної Кореї

Севастопольська міліція попередила незаконне вивезення до Південної Кореї п’ятьох дівчат із різних регіонів України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі, дівчатам була обіцяна робота танцівницями у барі, а також, за бажанням, робота з надання сексуальних послуг забезпеченим клієнтам.

В УМВС також повідомили, що затримана 29-річна севастопільчанка Л., організатор вивозу дівчат, проти неї порушено кримінальну справу.

Зловмисницю затримали в аеропорту «Бориспіль», щойно вона й дівчата пройшли прикордонний і митний контроль. «Для більшості дівчат було великою несподіванкою, що їх як живий товар перевозили за кордон, а ті умови роботи і проживання, про які розповідала Л., насправді не відповідають дійсності», - йдеться у прес-релізі УМВС.

Стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ч.2. ст. 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Співробітники УМВС України у Севастополі висловлюють подяку окремому контрольно-пропускному пункту «Київ» за сприяння, зазначається у повідомленні.