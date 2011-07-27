Новий начальник перетрусив рівненську міліцію

У міліції Рівненської області відбулися кадрові зміни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України в області, замінено начальників управління карного розшуку, управління боротьби з оргзлочинністю та управління боротьби з економічною злочинністю.

Зокрема, на посаду начальника управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в області призначено майора міліції Романа МИЦАКА, який раніше працював на посаді начальника відділу боротьби з етнічними організованими злочинними угрупованнями УБОЗ та міжнародною злочинністю ГУБОЗ МВС України. Натомість, підполковник міліції Андрій КУЛИНИЧ, який донедавна керував обласним УБОЗом, відтепер обіймає посаду першого заступника начальника УМВС України в Рівненській області.

Відповідно до наказу МВС України «Про відрядження працівника Департаменту карного розшуку у розпорядження УМВС України в Рівненській області», тимчасове виконання обов’язків начальника управління карного розшуку УМВС доручено полковнику міліції Геннадію ЮРЧУКУ, який до цього перебував на посаді заступника начальника Управління розкриття злочинів проти власності – начальника відділу розкриття злочинів проти власності Департаменту карного розшуку МВС України. Колишній начальник цього управління полковник міліції Василь ЗАБЕЙДА оформлює вихід на пенсію.

Начальником управління Державної служби боротьби з економічними злочинами (УДСБЕЗ) УМВС України в області призначено полковника міліції Сергія ПРОСЯНИКА, який донедавна обіймав посаду заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Київській області. Особова справа попереднього керівника цієї служби, майора міліції Віктора ГАЛАЙСЬКОГО, направлена у Міністерство внутрішніх справ України, де і буде прийматись рішення про його подальше призначення, повідомляють з відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в області.

Раніше також повідомлялося про заміну керівників Рівненського районного та Рівненського міського відділів внутрішніх справ.

Відтак, новий начальник УМВС України у Рівненській області полковник міліції Василь ЛАЗУТКО, який у травні змінив на цій посаді генерал-майора Олега САЛА, продовжує кадрові зміни в основних міліцейських підрозділах області.

Перед призначенням у Рівне В.ЛАЗУТКО працював заступником начальника Департаменту карного розшуку МВС України, а ще раніше - керівником міськвідділу міліції у Харцизьку Донецької області, а також в органах внутрішніх справ Київської області, міста Києва та апарату МВС України.