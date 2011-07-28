Україна знайшла гроші на перетворення ЧАЕС в безпечне місце

Україна завершила збір додаткових донорських коштів на реалізацію чорнобильських проектів.

Про це заявив радник Президента України – керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій ГОНЧАРУК, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Завершено масштабну роботу, спрямовану на вирішення питання наповнення Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття»», - підкреслив він.

За словами А.ГОНЧАРУКА, кульмінацією цього процесу стало ухвалення Радою директорів Європейського банку реконструкції та розвитку 26 липня 2011 року рішення про збільшення внеску на реалізацію чорнобильських проектів зі 120 до 190 млн. євро.

Як зазначив А.ГОНЧАРУК, цей крок, а також оголошений на початку липня цього року додатковий внесок «Великої вісімки» та Європейської комісії в сумі 27 млн. євро забезпечують повне покриття дефіциту Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття».

Донорські кошти дозволять завершити реалізацію проектів зі спорудження безпечного конфайнменту над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, будівництва нового надійного сховища для відпрацьованого ядерного палива та перетворення майданчика ЧАЕС на екологічно безпечну систему, сказав він.

А.ГОНЧАРУК підкреслив, що за умови завчасної акумуляції виділених партнерами-донорами коштів основні чорнобильські проекти зможуть бути завершені до 2015 року.

Як повідомлялося, 19 квітня 2011 року Україна спільно з партнерами-донорами Чорнобильських фондів провела Конференцію зі збору коштів на завершення чорнобильських проектів (донорську конференцію).

За її результатами 31 країна, а також Європейська комісія та ЄБРР погодилися надати «левову частку» необхідної суми коштів - було зібрано близько 550 млн. євро.

Після Конференції робота зі збору коштів не припинялася, і низка країн та міжнародних інституцій оголосили про виділення необхідних додаткових фінансових ресурсів.

Потреба в коштах на реалізацію чорнобильських проектів становить 740 млн. євро.