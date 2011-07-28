Боїнг-737, що летів до Ізраїлю, зробив екстрену посадку в Криму
11:32, 28 липня 2011Суспільство
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На борту - 80 пасажирів і 5 членів екіпажу
Літак "Боїнг-737" із 80 пасажирами і 5 членами екіпажу, що прямував з Донецька до ізраїльського Тель-Авіва, зробив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя через відмову генератора.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.
"Боїнг" приземлився на основній смузі аеропорту 27 липня о 16:06.
"Його опечатано до з`ясування обставин", - повідомили рятувальники.
З Москви (Росія) о 21.40 до Криму прибув літак такої ж марки, яким пасажири несправного "Боїнгу" вилетіли до Тель-Авіва.
У повідомленні кримського МНС не вказано, яка компанія здійснювала рейс.
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