У м.Вишгород на Київщині відбувся другий інвестиційний форум Київської області «Стабільність та зростання».

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі взяли участь голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі, представники бізнесу з Київської області, а також Білорусі, Російської Федерації та Італії.

«Київська область сьогодні надзвичайно приваблива для інвестицій… У минулому році ми провели інвестиційний форум, який дав нам можливість реалізувати вже на наступний день більше 20 програм. А в цьому році буде реалізовано 21 інвестиційну програму на суму майже 600 млн. дол.», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Губернатор висловив сподівання, що підписані під час роботи форуму контракти і програми будуть реалізовані протягом 2011-2012 років. Зокрема, під час форуму були підписані угоди про партнерство між Київською облдержадміністрацією та підприємствами у різних сферах виробництва.

Також у рамках форуму була проведена презентація інвестиційної привабливості та економічного потенціалу Київської області. «Найбільш привабливий на сьогодні сектор – це агропромисловий. Нас дуже цікавить переробка, будівництво тваринницьких комплексів, логістичних центрів, холодильників, овочесховищ», - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він наголосив, що «за обсягом інвестицій Київська область займає п`яте місце в Україні і на кожного мешканця області приходиться півтори тисячі доларів інвестицій в економіку».