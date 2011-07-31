У Путивлі концерт, пленер, кіномарафон і Лукерія з дітьми

30 липня в Путивлі на Сумщині стартував IX Міжнародний фестиваль мистецтв "Золоте латаття".

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі візьмуть участь художники, актори, композитори, співаки, поети з України і Російської Федерації. Цього року фестиваль відбуватиметься з 30 липня по 7 серпня. Програма включатиме найрізноманітніші концерти, виставки, ярмарки, пленер на річці, майстер-класи, запис проекту "Лукерія і діти" за участю виконавця автентичних горюнських пісень Лукерії КОШЕЛЕВОЇ, кіномарафон, дні, присвячені літературі і театру, фотографії і кіномистецтву, фестиваль фестивалів "Музика на воді", науковий «круглий стіл», культурно-екологічну акцію на захист річки Сейм та її берегів, а також урочисте закриття під девізом "Від фольклору - до авангарду".

Особливість фестивалю в тому, що в його програмі можуть брати участь всі, хто приїде до Путивля: і відомі художники, і аматори завжди знаходили на фестивалі можливості для реалізації невтілених ідей.