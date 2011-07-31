Янукович переконаний, що торгівля крокуватиме в ногу з часом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників торгівлі України з професійним святом.

Текст привітання опублікований на сайті глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ побажав працівникам торговельної сфери міцного здоров`я, благополуччя, добробуту і нових трудових досягнень на благо України.

Президент підкреслив, що працівники сфери торгівлі щодня задовольняють потреби мільйонів громадян, беруть участь у формуванні економічного потенціалу країни. В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що працівники торгівлі і надалі крокуватимуть у ногу з вимогами часу – перебудовуватимуть торговельну інфраструктуру і сприятимуть підвищенню рівня життя населення.