СБУ полює на продавців "прослушки"

Співробітники СБУ 2 серпня викрили і припинили незаконну діяльність двох жителів Сумської області, які протягом червня-липня цього року в Сумах і Глухові налагодили збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління Служби безпеки України в Сумській області, встановлено, що обидва громадянина України, не маючи відповідної ліцензії, придбали через Інтернет і на радіоринку Києва технічні спецзасоби і реалізовували їх зацікавленим особам, які бажали отримувати інформацію приватного характеру.

Обидва зловмисники були затримані співробітниками СБУ під час спроби реалізації п`яти малогабаритних, закамуфльованих під брелоки і будівельні болти, відеокамер і чотирьох GSM-модулів, закамуфльованих під світлодіодні ліхтарі і електричні подовжувачі.

Порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Покарання за скоєння такого виду злочину, передбачає позбавлення волі на термін від чотирьох до семи років.