У Сочі заброньований перший готельний номер на час Олімпіади-2014
22:20, 05 липня 2007Суспільство
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Навіть при тому, що ціна ще не встановлювалася
У Сочі з`явився перший клієнт, який висловив бажання забронювати номер на період зимових Олімпійських ігор 2014 року, повідомила на прес-конференції заступник голови адміністрації Сочі Ірина Бадаян.
Вона розповіла, що сьогодні їй телефонував генеральний директор готелю "Редісон-Cac" і хотів порадитися щодо заявки, яка до нього надійшла, забронювати номер на сім років уперед.
"У розмові ми з ним обговорили цей факт, і нашу думку, зрештою мають створюватися файли таких клієнтів, а питання ціни номерів, можливо, коригуватиметься", - сказала вона, додавши, що зрештою це питання кожного комерційного підприємства окремо.
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