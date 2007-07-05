У Сочі заброньований перший готельний номер на час Олімпіади-2014

У Сочі з`явився перший клієнт, який висловив бажання забронювати номер на період зимових Олімпійських ігор 2014 року, повідомила на прес-конференції заступник голови адміністрації Сочі Ірина Бадаян.

Вона розповіла, що сьогодні їй телефонував генеральний директор готелю "Редісон-Cac" і хотів порадитися щодо заявки, яка до нього надійшла, забронювати номер на сім років уперед.

"У розмові ми з ним обговорили цей факт, і нашу думку, зрештою мають створюватися файли таких клієнтів, а питання ціни номерів, можливо, коригуватиметься", - сказала вона, додавши, що зрештою це питання кожного комерційного підприємства окремо.

РІА "Новости"