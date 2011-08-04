Скасовано передачу в приватну власність острова під Києвом
22:42, 04 серпня 2011Суспільство
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Суд дав, суд взяв
Суд скасував рішення про передачу у приватну власність острова у селищі Козин на Київщині.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Зокрема, як йдеться у повідомленні, Генпрокуратурою було ініційовано перегляд у касаційному порядку незаконних судових рішень про передачу у приватну власність громадянам земель водного фонду (острова) загальною площею 5 га у селищі Козин Обухівського району Київської області.
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 3 серпня 2011 р. незаконні судові рішення було скасовано і у такий спосіб захищено інтереси держави у сфері земельних відносин, зазначили в ГПУ.
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