Скасовано передачу в приватну власність острова під Києвом

Суд скасував рішення про передачу у приватну власність острова у селищі Козин на Київщині.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, Генпрокуратурою було ініційовано перегляд у касаційному порядку незаконних судових рішень про передачу у приватну власність громадянам земель водного фонду (острова) загальною площею 5 га у селищі Козин Обухівського району Київської області.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 3 серпня 2011 р. незаконні судові рішення було скасовано і у такий спосіб захищено інтереси держави у сфері земельних відносин, зазначили в ГПУ.