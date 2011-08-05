У центрі Херсона горить будинок: гасити не вдається - пожежників б'є струмом (фото)

В історичному центрі Херсона – на пішохідній вулиці Суворова горить так званий будинок Суворова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облуправління МНС у Херсонській області, займання орієнтовно сталося об 11.00. Сигнал черговому МНС надійшов об 11.23. Причини пожежі поки що невідомі.

Станом на 12.30 пожежу ще не погашено. Гасінням займаються вже розрахунки 7 пожежних машин МНС.

За інформацією пожежників, виникають проблеми з гасінням вогню, оскільки будівля не відключена від електропостачання, і пожежників при заливці б`є струмом.

Довідка УНІАН. Будинок Суворова на вулиці Суворова – один із найвідоміших «іменних» будинків у Херсоні. Коли саме будинок було побудовано, невідомо, але встановлений факт, що в 1786 році за вказівкою графа Потьомкіна будинок було викуплено у якогось премьєр-майора Гаріна. Купувався він для проживання генерал-майора Олександра Самойлова (1744-1814), який був вихователем доньки Потьомкіна й імператриці Єкатерини II – Єлизавети Тьомкіної.

У 1792 році О.Самойлов був призначений генерал-прокурором і державним скарбником і залишив Херсон. 10 листопада 1792 року командувачем військами в Єкатеринославській губернії і Таврійської області призначений Олександр Суворов, який і зайняв спорожнілий будинок. До Херсона він прибув лише на початку січня 1793 року і пробув до кінця травня 1794 року. Таким чином, будинком Суворова ця будівля були лише півтора роки.

Пізня будівля була перепланована, і в ній розміщувалися цивільні присутні місця. Лівий флігель займали присутні місця повітів, правий – друкарня.