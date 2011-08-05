Кількість жертв вибуху на шахті «Суходільська-Східна» зросла до 28 осіб

Кількість жертв вибуху, що стався 29 липня на шахті "Суходільська-Східна" у Луганській області, зросла до 28 осіб.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, заявив під час брифінгу перший заступник голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, член урядової комісії, яка з`ясовує причини трагедії на шахті, Віктор ШАЙТАН.

За його словами, «28 гірників загинули через вибух 29 липня на шахті "Суходільська-Східна" у Луганській області. Станом на 31 липня загинуло 26 гірників і 2 постраждало. 3 серпня один із госпіталізованих гірників помер, 5 серпня о 06:00 помер другий госпіталізований».

«Зараз з впевненістю можна сказати, що у вибої відбулося газодинамічне явище з викидом породи гірничої маси вугілля і збільшеною концентрацією газу-метану. Причину вибуху протягом дня – двох встановить комісія», - сказав В.ШАЙТАН.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня стався вибух на шахті „Суходільська-Східна” (Луганська область), внаслідок якого 26 гірників загинули, 2 постраждали.