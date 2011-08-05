На Хрещатику під Печерським судом збираються люди

Їм пропонують скликати знайомих смсками

На вулиці Хрещатик, біля Печерського райсуду Києва, стихійно почали збиратися люди. Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатику проходить мітинг на підтримку заарештованої сьогодні за рішенням суду екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Промовці пропонують усім людям відправляти SMS-повідомлення своїм знайомим, близьким та друзям із закликом протистояти діям влади.

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