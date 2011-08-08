Долар падає, нафта дешевшає, золото дорожчає

Світові біржі відреагували обвалом на зниження рейтингу США агентством S&P. Про це сьогодні пише "Коммерсант". Першими відкрилися фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які опустилися до річних мінімумів: зведений індекс MSCI Asia Apex 50 впав на 3,67%, гірше середнього гонконзький HangSeng – мінус 3,95%, китайський CSI 300 звалився на 3,5%, австралійський S&P/ASX 200 впав на 2,08%. Набагато глибше впали біржі Ізраїлю: столичний TA 25 вкачався на 7%. У Японії Nikkei 225 втратив лише 1,69%. Гірше ситуація з ф`ючерсами на американський індекс S&P 500: вони впали на 2,3%, загальні втрати за два тижні – 11%, що зводить нанівець всі досягнення 2011 року.

Долар опустився на найнижчий за всю історію рівень щодо швейцарського франка – 74,85 цента за 1 франк. Нафта просіла в Нью-Йорку на 3,3%. Навпаки, контракти на золото з негайним постачанням продовжують дорожчати і бити рекорди, наближаючись до $1700 за одну унцію.

На тижні, що почався, ринок буде у владі новини про зниження рейтингу США, вважають аналітики. Потіснити і, можливо, згладити її наслідки зможе тільки довгождане засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, призначене на 9 серпня.