Тігіпко в Німеччині пояснює, що відбувається в Україні

Віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО запропонував німецьким бізнесменам надавати пропозиції щодо покращення умов інвестиційної діяльності в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це віце-прем’єр заявив під час зустрічі з керівництвом Східного комітету німецької економіки (СКНЕ), яка відбулася у ході його робочого візиту до ФРН.

На думку урядовця, пропозиції німецьких бізнесменів сприятимуть активізації двосторонньої економічної співпраці.

У КМУ також повідомили, що, виступаючи перед німецькими бізнесменами, віце-прем’єр наголосив на запровадженні в Україні системних економічних реформ. «Зокрема, С.ТІГІПКО зупинився на питаннях податкової, адміністративної та митної реформ, а також суттєвому спрощенні умов підприємницької діяльності», – зазначили у департаменті.

«Українська влада активно працює над питаннями дерегуляції економічної діяльності, спрощення адміністративних процедур, скорочення кількості видів ліцензійної діяльності. Ефективно функціонує система автоматичного відшкодування ПДВ. Вже зараз частка автоматичного відшкодування у загальній сумі відшкодованого податку на додану вартість становить близько 50% і буде надалі зростати. Усе це створює передумови до збільшення іноземних інвестицій в українську економіку», - цитує віце-прем’єра департамент.