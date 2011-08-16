Кожен третій звільнений працював на Чорноморський флот

На підприємствах, в установах і організаціях Севастополя з початку року фактично звільнено у зв`язку зі скороченням 941 осіб, що на 7,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше звільнення зачепили цивільний персонал підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації – 281 осіб, або майже 30% загальної кількості скорочених працівників, повідомили УНІАН у міському центрі зайнятості.

При цьому у січні-липні поточного року у базі даних міської служби зайнятості нараховувалося 5360 вакансій, які надійшли від 965 роботодавців. 22,1% вакансій, що надійшли, укомплектовані за сприяння міської служби зайнятості.