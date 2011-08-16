Оперативний штаб МВС переходить на цілодобовий режим

Оперативний штаб Міністерства внутрішніх справ із 19 серпня переходить на цілодобовий посилений режим роботи у зв’язку з наближенням свята Дня Незалежності.

Про це повідомив начальник Головного штабу МВС генерал-майор Анатолій ЛАЗАРЄВ в ефірі Радіо «Свобода».

«В МВС розгорнуто роботу оперативного штабу, який з 19 серпня працюватиме в цілодобовому посиленому режимі у зв’язку з наближенням свята – Дня Незалежності», - сказав він.

При цьому А.ЛАЗАРЄВ підкреслив, що ситуація у зв’язку з акціями прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО «абсолютно контрольована і прогнозована».

Також він зазначив, що масових заходів, які б потребували посиленої охорони громадського порядку, окрім тих, що пов’язані із проведенням судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, зараз немає.

А.ЛАЗАРЄВ підкреслив, що правоохоронці готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації, в тому числі – хуліганських проявів під час політичних акцій, спортивно-масових, культурних заходів тощо. Для того, аби правоохоронці були готовими до виконання покладених на них завдань, проводяться відповідні навчання, додав начальник Головного штабу МВС.