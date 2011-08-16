Ціни на нафту падають

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися. Як пише ТСН, У вівторок, 16 серпня, вони знижуються в середньому на 0,2-0,4% на тлі побоювань інвесторів щодо можливого зниження попиту на енергоресурси через уповільнення темпів зростання світової економіки. Про це свідчать дані торгів.

"Американська економіка дещо слабша, ніж хтось міг передбачити на цю пору року, деякі індикатори з Європи вказують на те ж саме", - пояснив агентству аналітик National Australia Bank Ltd. у Мельбурні Бен Уестмор.

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 6:51 знизився на 0,38 дол., або на 0,43%, до 87,50 дол. за барель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 0,26 дол., або 0,24%, склавши 109,65 дол. за барель.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s у понеділок, 15 серпня, переглянуло у бік пониження прогноз по зростанню реального ВВП США на друге півріччя 2011 року - тепер показник оцінюють на рівні 2% проти 3,5%.