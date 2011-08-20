Двоє бомжів перерізали горло сторожеві за картоплю

У Донецькій області двоє чоловіків убили сторожа садового товариства, який перешкодив їм красти картоплю.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, до чергової частини Красноармійського міськвідділу міліції звернувся житель м. Димитрове з повідомленням про те, що на території садового товариства він знайшов труп 57-річного сторожа.

У результаті оперативно-розшукових заходів співробітниками міліції були затримані двоє раніше судимих чоловіків, 21 і 29 років.

Як розповів начальник кримінального розшуку Красноармійського міськвідділу міліції Володимир КЛУНДУК, обидва затримані вели бродяжницький спосіб життя, не працювали, перебивалися випадковим заробітчанством. Того вечора чоловіки вчергове хотіли «заробити», для чого стали викопувати картоплю на чужому городі. Там їх і заскочив сторож товариства, якого злодії холоднокровно убили, перерізавши горло.

За фактом умисного вбивства стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України. Затримані узяті під варту.