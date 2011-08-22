Влада Запоріжжя демонтує пам’ятник «Жертвам Голодомору та Сталінізму»?

Пам’ятний знак «Жертвам Голодомору та Сталінізму», який знаходиться у Запоріжжі, майже повністю демонтовано комунальним підприємством міста «Титан».

Про це повідомили УНІАН у Громадській Ініціативі "Оновлення країни".

В організації розповідають, що влада пояснює свої дії тим, що споруда знаходиться у поганому технічному стані.

У відповідь на звернення представників Громадської ініціативи «Оновлення країни», ЗОГМО «Небо» та ініціативи «Національна пам’ять» виконком Запорізької міської ради надіслав листа, в якому зазначив, що загальна вартість ремонту пам’ятника складає 49, 4 тис. грн. Але джерело фінансування досі невідоме, тож наразі доля пам’ятника невизначена.

Водночас, в "Оновленні країни" сумніваються, що мова йде саме про реконструкцію, а не демонтаж пам’ятника. «Те, що відбувається з пам’ятником «Жертвам Голодомору» дуже важко назвати реконструкцією. Насправді це демонтаж, адже міська влада чітко відповіла, що реконструкція розпочнеться тільки після того, як знайдеться джерело фінансування. Це ганьба для нашого обласного центру», - заявив координатор ГІ «Оновлення країни» у Запоріжжі Дмитро ХАРЬКОВ.

Також він повідомив, що найближчим часом громадська ініціатива «Оновлення країни» та «Національна пам`ять» планують розгорнути кампанію щодо збору грошей, необхідних для проведення ремонтних робіт.

В організації нагадують, що відповідно до ст. 3 Закону України про Голодомор 1932—1933 років органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень зобов`язані: брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам`яті Українського народу; сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості та культури, поширенню інформації про Голодомор 1932—1933 років в Україні серед громадян України та світової громадськості, забезпечувати вивчення трагедії Голодомору в навчальних закладах України; вживати заходів щодо увічнення пам`яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932—1933 років в Україні, в тому числі спорудження у населених пунктах меморіалів пам`яті та встановлення пам`ятних знаків жертвам Голодомору.