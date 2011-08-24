Китайський банк готовий кредитувати українське село

Китайський "Ексімбанк" готовий кредитувати проекти в аграрному секторі України. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

Повідомляється, що М.ПРИСЯЖНЮК підписав з Експортно-імпортним банком Китайської Народної Республіки і Китайською національною корпорацією машинної індустрії і генеральних підрядів Меморандум про співпрацю з питань розвитку сільського господарства в Україні. Підписання відбулося під час офіційного візиту М.ПРИСЯЖНЮКА до КНР.

Під час зустрічі глави Мінагропроду з віце-президентом "Ексімбанку" КНР Чжу СІНЬЦІНОМ китайська сторона поінформувала, що банк зацікавлений у наданні кредитів під проекти в аграрному секторі України. «При цьому банк сьогодні готовий надавати фінансування не тільки під держгарантії, а й під гарантії українського або європейського банків», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр і віце-президент "Ексімбанку" домовилися створити робочу групу у складі ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ» і Китайської національної корпорації машинної індустрії і генеральних підрядів, яка повинна у вересні поточного року надати на розгляд Ексімбанку КНР перелік інвестпроектів з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням.

Як повідомив М.ПРИСЯЖНЮК, Ексімбанк КНР зацікавлений кредитувати такі проекти, як будівництво в Україні тваринницьких комплексів і свинокомплексів, створення спільних підприємств для вирощування сої і пшениці для подальшої реалізації за кордоном, будівництво сучасних елеваторів і зерносховищ, будівництво парників для вирощування овочів і створення ряду великооптових овочевих ринків на території України.