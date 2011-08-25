У Києві на зелених насадженнях «зрубали» 5 мільйонів

У Києві податковою міліцією порушено кримінальну справу стосовно двоє директорів комунальних підприємств, які привласнили 5 млн. грн. державних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, зловмисники створили 7 фіктивних підприємств, що начебто надавали послуги з поливу зелених насаджень, демонтажу рекламних засобів та моніторингу руху транспорту. Насправді ж усі ці послуги надавалися виключно «на папері», хоча кошти цим фірмам перераховувалися регулярно та в повному обсязі.

Кримінальну справу порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.