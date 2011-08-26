З Андріївського узвозу намагаються виселити 18 художників

Художню майстерню Національної спілки художників України на столичному Андріївському узвозі, 18 намагаються виселити з приміщення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

«Андріївський узвіз, який кияни знають і люблять як мистецьку вулицю, стрімко втрачає своє традиційне обличчя. Ось і будинок, де працювали художники, хочуть перетворити в якийсь черговий магазин чи офіс», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його інформацією, у 2007 році дане приміщення було продане приватним структурам, всупереч бажанню Спілки художників як орендаря викупити будівлю, реконструкцію якої готові були здійснити інвестори. Сьогодні художники доводять у суді, що продаж будівлі здійснено незаконно та всупереч інтересам міста. Рішення про купівлю будівлі комерційною структурою вивчається прокуратурою міста Києва.

«На жаль, київська влада не усвідомлює усю важкість втрати для міста і для Андріївського узвозу, зокрема, цих майстерень. Нагадаю, Стратегія м. Києва до 2025 року планує перетворити Київ в потужний туристичний центр. Збереження традиційних цінностей Києва у стратегії визнано як механізм посилення туристичної привабливості міста. Отже, виходить, що одна рука не знає, що робить інша», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Дане приміщення спілка орендує з 1982 року, в майстерні працюють 18 художників. Згідно з орендною угодою, художники можуть перебувати у приміщенні до реконструкції будівлі, плану і затвердженої документації якої ще навіть не існує, йдеться у повідомленні.