У Києві евакуйовують людей з радіоринку

У Києві невідомий чоловік поінформував, що на радіоринку «Караваєві дачі» в трьох місцях закладені вибухові пристрої.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС у Києві, інформація про це надійшла до міліції від аноніма об 11.30.

Наразі на місці працюють вибухотехнічні та слідчо-оперативні групи.

Проводиться евакуація людей з ринку, а також встановлюється особа, яка зателефонувала.