У Києві евакуйовують людей з радіоринку
12:49, 31 серпня 2011Суспільство
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Надійшло повідомлення про замінування
У Києві невідомий чоловік поінформував, що на радіоринку «Караваєві дачі» в трьох місцях закладені вибухові пристрої.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС у Києві, інформація про це надійшла до міліції від аноніма об 11.30.
Наразі на місці працюють вибухотехнічні та слідчо-оперативні групи.
Проводиться евакуація людей з ринку, а також встановлюється особа, яка зателефонувала.
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