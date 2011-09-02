Від Путіна передають: злиття Газпрому і Нафтогазу - обов'язкова умова

Перегляд газових угод з Україною можливий тільки в разі злиття "Газпрому" з "Нафтогазом", а при реорганізації української газової компанії її правонаступник повинен буде нести зобов`язання перед Росією, виконуючи діючу угоду, заявив РІА "Новости" прес-секретар прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"У такій постановці питання перегляд зобов`язань за діючою угодою можливий тільки в результаті злиття "Нафтогазу" і "Газпрому", тому що зміни юридичної особи є внутрішньою справою України, але доти, доки це не стосується міжнародних зобов`язань", - наголосив Пєсков.

За його словами, у компанії в будь-якому разі залишиться правонаступник, який матиме всю повноту прав і обов`язків.

Коментуючи заяву прем`єра України Азарова про надісланий лист до уряду РФ, Пєсков сказав, що поки такий лист не надходив.

"Мабуть, знадобиться час, щоб доставити його диппоштою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив журналістам, що НАК «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування.

Він сказав, що крім газодобувної, з «Нафтогазу» буде виділена компанія, що займається транзитом газу. При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що припинення існування компанії "Нафтогаз України" також є приводом для перегляду діючих газових контрактів з "Газпромом".

Натомість питання про злиття НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» не обговорювалося і не обговорюється. Про це УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, коментуючи заяву голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА про те, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом».