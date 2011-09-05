ЗМІ: У Тріполі схопили українців - їх можуть стратити

У Тріполі бойовиками Аль-Каїди схоплені й утримуються громадяни України, повідомляє в "Живому журналі" avangard_akm.

"Повстанці стверджують, що вони воювали на стороні армії Муаммара Каддафі й були снайперами. Українців хочуть визнати найманцями й стратити їх", - говориться в повідомленні.

Співтовариство "За Каддафі і його Народ" закликає всіх, хто здатен надати юридичну й правову підтримку, повідомити в Міністерство закордонних справ України й Росії.

Як говориться в повідомленні, серед українців – лікарі, інженери, але немає жодного військового.

"Бойовики намагаються вибити з них потрібні їм свідчення й, якщо вони не дадуть "зізнальні свідчення", погрожують розправитися з ними так, як вони чинили й чинять зі своїми жертвами в Іраку, Афганістані й на Кавказі", - говориться в повідомленні.

"Наші уряди мовчать і закривають очі на злочини бойовиків Аль-Каїди в Лівії!.. Громадяни Росії й України, друзі Лівії звертаються до вас по допомогу", - просить "Авангард Червоної Молоді".

Українська правда