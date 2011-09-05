Поїзд «Луганськ-Сімферополь» врізався у трактор

У Запорізькій області зіткнулися поїзд і трактор.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС у Запорізькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 вересня на 135-му кілометрі залізничного перегону «Молочанськ - Долинське» на території Токмацького району.

«4 вересня на 135-му кілометрі залізничного перегону «Молочанськ - Долинське» поїзд №435 сполученням «Луганськ-Сімферополь» врізався у причіп трактора, який перевозив насіння», - повідомили в УМНС.

У результаті ДТП ніхто з людей не постраждав, проте потяг одержав незначні пошкодження, і на 2,5 години був відправлений на запасну колію для їх усунення, після чого на станції «Федорівка» була здійснена заміна локомотива.

Згідно з офіційними даними, у цілому у зв`язку з подією затримок у русі поїздів на ділянці, де сталася ДТП, не було.