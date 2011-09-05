Голова Держкомзему - на прямій лінії «Комсомольской правды в Украине»
12:18, 05 вересня 2011Суспільство
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У чому суть земельної реформи? Кому і як продаватимуть землю в Україні? Коли спростять процедури її оформлення? Чи можна буде змінити цільове призначення земельних ділянок?
На ці та інші запитання прямої лінії «Комсомольской правды в Украине» у вівторок, 6 вересня, з 12:00 протягом години відповідатиме голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.
Поставити своє запитання гостю можна вже зараз, надіславши його на електронну скриньку press-kp@kp.ua. Або ж задати їх безпосередньо 6 вересня телефоном (044) 205-43-66.
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