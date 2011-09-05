В Україні на аукціон виставили гітару групи Queen

В Україні на благодійний Інтернет-аукціон виставлено легендарну гітару групи Queen.

Про це УНІАН повідомили у Фонді Олени Пінчук «АНТИСНІД».

Сьогодні, 5 вересня, весь світ відзначає 65-й день народження найзнаменитішої людини, яка померла від СНІДу, – Фреді Меркьюрі. Цього дня в Україні на благодійний on-line аукціон «Зірки на продаж» виставлено легендарну гітару групи Queen, The Brian May Signature Guitar, з автографом знаменитого гітариста і друга Фреді Меркьюрі – Брайана Мея. Фонд «АНТИСНІД», який організував цей аукціон у партнерстві з сайтом Korrespondent.net, цим лотом сьогодні почав другий етап проекту, в якому візьмуть участь зірки української, російської та світової сцени. На першому етапі аукціонних інтернет-торгів організатори зібрали понад півмільйона гривень на новітнє обладнання з очищення донорської крові для Київського обласного центру крові.

Кожного тижня на торги виставляються по три зіркові лоти, а всього їх буде більше ста. Торги проходять на майданчику інтернет-аукціону Aukro.ua.

На заклик Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД» знамениті українські та зарубіжні спортсмени, музиканти, дизайнери й телеведучі об`єдналися, щоб взяти участь у безпрецедентному для України благодійному on-line аукціоні «Зірки на продаж». Вони виставили на продаж свій час і свій талант, щоб зібрати кошти на новітнє обладнання з очищення донорської крові. Завдяки цьому обладнанню тисячі людей, які потребують переливання крові, будуть захищені від інфікування ВІЛ і багатьма іншими небезпечними інфекціями.

Перший етап аукціону успішно пройшов із 14 березня по 30 червня 2011 року. За цей час на on-line торгах було продано 40 лотів. Найдорожчими лотами першого етапу стали «Гольф із Андрієм Шевченком» - 250 тис. грн., «Урок вокалу від Джамали» - 50 тис. грн. і «Фоторепортаж зі Світланою Лободою» - 25 тис. грн.

На кошти, зібрані в ході аукціону «Зірки на продаж», Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» придбає унікальне знезараження донорської крові – перший в Україні апарат INTERCEPT. Він забезпечує стовідсоткове очищення від різних вірусів і бактерій, що знаходяться в тромбоцитах і плазмі, які загрожують безпеці донорської крові. Пост-дезинфекція дозволяє зберегти кров, знизити рівень її вибраковування (зараз це від 7% до 25%) і зменшити відсоток донорів, які відстороняються від здачі крові (до 10% донорів).

Таке обладнання вже працює в Європі – зокрема, у Франції, Німеччині та Швейцарії. В сусідній Росії працює вже понад 50 таких апаратів. Завдяки Фонду «АНТИСНІД» і кожному, хто візьме участь в аукціоні й «купить» свою зірку, в Україні таке обладнання вперше з`явиться у вересні 2011 року.