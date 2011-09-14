В Україні 430 тисяч офіційно безробітних

Кількість безробітних на 1 вересня 2011 року становила 432,4 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані Державної служби зайнятості озвучив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

Кількість вакансій на 1 вересня ц.р. у базі даних держслужби зайнятості становила 99,2 тис., що на 6,6% більше, порівняно з кількістю вакансій на 1 вересня 2010 року (87,4 тис. вакансій). «Навантаження на одне робоче місце, тобто на одну вакансію бажаючих на даний момент становить 5 чоловік, які подали свої заяви», - сказав В.НАДРАГА.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в Україні в липні ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з червнем на 7,2%, або на 36,6 тис. чол., і на 1 серпня становила 469,5 тис. чол.