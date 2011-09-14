Автомобіль німецького бізнесмена розстріляли під Одесою

Сьогодні о 16.00 на 40-му кілометрі траси Одеса - Київ був обстріляний з автоматичної зброї автомобіль, в якому перебував громадянин Німеччини, директор німецької компанії "Гіс" Олександр ЛІХТ. Про це він повідомив сайту "Цензор.нет".

«Сьогодні у мене відбулася зустріч з головним юристом одного з провідних банків України. Ми обговорювали питання про одну спірну фінансову ситуацію, – сказав О.ЛІХТ. - Після зустрічі я виїхав до Києва. На 40-му кілометрі траси мене підрізав інший автомобіль, змусивши зупинитися. З машини вийшли люди з автоматами у руках. Я відкрив дверцята машини, і кинувся бігти. Пролунали постріли. У результаті автомобіль одержав численні кульові пробоїни. Сам я не постраждав, хоча й пережив сильне нервове потрясіння. Інших інтересів в Одесі, окрім історії з банком, я не маю».

На місце події прибули декілька десятків автомобілів правоохоронних органів, включаючи представників керівництва СБУ і МВС в Одеській області.