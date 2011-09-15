На парканах з'явились яскраві написи "МММ"

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг вивчає законність діяльності фінансової піраміди «МММ-2011» в Україні.

Про це повідомляє журнал WeeklyUA з посиланням на прес-службу відомства.

«Дано доручення юридичному відділу ознайомитися з правовою основою діяльності цієї організації, щоб можна було сформулювати позицію з цього питання», – відзначили у Держфінпослуг.

Свої висновки відомство має намір оприлюднити найближчими днями.

Як повідомляє WeeklyUA, з початку осені в Києві і регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві білл-борди, на парканах і тротуарах – написи фарбою, які рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій МАВРОДІ, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала внески населення, обіцяючи їм високі відсотки прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, які вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши внески більш як 10 млн. людей.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими самими, що і 17 років тому. Проте, українці, за їх словами, активно вкладають у піраміду.

«Несуть люди різні: і за віком, і за соціальним становищем. Вкладають від сотні гривень, закінчуючи десятками тисяч доларів», – стверджує Дмитро АНАНЬЄВ, який одним з перших почав вибудовувати структуру «МММ-2011» у країні.

За його словами, на сьогодні піраміда активно набирає членів у всіх регіонах України. За оцінками самого С.МАВРОДІ, в країні вже «сотні тисяч» учасників піраміди.

«МММ-2011» привертає українців тим, що обіцяє дуже високий прибуток, який не порівнянний з відсотками за банківськими депозитами. Внески нібито ростуть на 20-30% на місяць, тобто суми мають зрости у 10-20 разів за рік. Якщо ж внесок покласти на депозит (тобто, зобов`язатися не забирати готівку протягом певного часу), то за рік гроші нібито можуть і взагалі збільшитися в 130 разів.

Крім того, учасники піраміди заробляють і на тому, що приводять до неї нових членів. За це їм має належати певна частина внеску нового учасника.

«Наприклад, людина робить внесок у 100 доларів, і мені тут же перераховується 20 доларів. Разом вже чоловік десять я привів», – розповів київський студент Едуард ФІЛІППОВ, з яким зв`язався журнал.

Разом з тим психотерапевт, провідний тренер Українського філіалу Московського Гештальт Інституту Євген МЕДРЕШ вважає, що українці знову повірили в «МММ» через психологічну особливість громадян пострадянських країн.

«Наша країна – країна мільйонів фінансових утриманців, дармоїдів. Така психологія припускає, що можна віддати свої гроші якомусь дядьку, а він, якось повороживши, поверне набагато більшу суму. І ця спокуса значно сильніша за побоювання, що піраміда розвалиться. А як саме, за рахунок чого повертатимуться внески, – це людям не цікаво», - резюмує Є.МЕДРЕШ.