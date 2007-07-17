Катастрофа у Львівській області могла стати другим Чорнобилем
09:20, 17 липня 2007Суспільство
7208
Аргументи Кузьмука
|Олександр Кузьмук
Нагадаємо, цистерни, що перекинулися, слідували із Казахстану до Польщі. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). До зони враження потрапило 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського та Бродівського районів області.
Смертельна доза жовтого фосфора становить десяту долю граму. Отруєння вражає кістки, кістковий мозок, викликає некроз щелепи. Фосфор застосовують у виготовленні мінеральних добрив, а також для так званих фосфорних бомб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter