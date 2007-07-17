Катастрофа у Львівській області могла стати другим Чорнобилем

Неможливо було спрогнозувати техногенну катастрофу, що сталася у Львівській області у Буському районі на перегоні Красне-Ожидів, коли перекинулися 15 цистерн із жовтим фосфором товарного потягу № 2005. Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем`єр Олександр Кузьмук, який очолив групу з ліквідації наслідків катастрофи. За його словами, зараз "на місці подій" вивчається, як треба ліквідувати наслідки катастрофи. О.Кузьмук також зазначив, що ці події могли б стати "другим Чорнобилем", повідомляє РБК

Нагадаємо, цистерни, що перекинулися, слідували із Казахстану до Польщі. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). До зони враження потрапило 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

Смертельна доза жовтого фосфора становить десяту долю граму. Отруєння вражає кістки, кістковий мозок, викликає некроз щелепи. Фосфор застосовують у виготовленні мінеральних добрив, а також для так званих фосфорних бомб.