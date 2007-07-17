Фосфорну пожежу досі не ліквідували

10:39, 17 липня 2007
Суспільство
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Подробиці від голови Бузької РДА

Фото Reuters
Пожежу, що виникла внаслідок загоряння цистерн із жовтим фосфором, остаточно не ліквідовано, оскільки місцями виникають нові загорання, а піни на їх гасіння не вистачає. Про це РБК-Українаповідомив голова Бузької районної держадміністрації (РДА) Микола Білінський. За його словами, пожежа вже не така інтенсивна і потужна. За його словами, за останніми даними, вже близько 200 сімей евакуйовані, але люди неохоче залишають домівки, оскільки на їхніх подвір`ях залишається худоба та свійські тварини й птахи. Він додав, що на місці події працює близько 40 спецмашин, але, за отриманою ним інформацією, у пожежників не вистачає піни на гасіння.

Нагадаємо, у Львівській області у Бузькому районі на перегоні Красне-Ожидів вчора ввечері перекинулися 15 цистерн із жовтим фосфором, що слідували із Казахстану до Польщі. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). До зони враження потрапило 14 населених пунктів Бузького району та окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

 

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