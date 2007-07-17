Фосфорну пожежу досі не ліквідували
10:39, 17 липня 2007Суспільство
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Подробиці від голови Бузької РДА
|Фото Reuters
Нагадаємо, у Львівській області у Бузькому районі на перегоні Красне-Ожидів вчора ввечері перекинулися 15 цистерн із жовтим фосфором, що слідували із Казахстану до Польщі. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). До зони враження потрапило 14 населених пунктів Бузького району та окремі території Радехівського та Бродівського районів області.
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