Київський зоопарк купляє продукти за такими цінами, що військо відпочиває

Закупівельні ціни, закладені Київським зоопарком в плані закупівель кормів на 2011 рік на низку продуктів, перекривають навіть цінову захмарність продуктів, що скандально постачалися в українську армію.

Зокрема, яйця курячі (28 123 штуки на рік) закуповуються з розрахунку 18 грн за десяток, звичайна морква (майже 79 тонн) - по 7,98 грн за кг, морква-проривка (майже 25 тонн) - по 16,0 грн за кг. І це при тому, що в Інтернеті сьогодні повно комерційних пропозицій «продам моркву» за ціною від однієї до двох гривень за кг. Мед закуповується зоопарком по 70 грн за кг, яблука (25,5 тонн) - 15 грн за кг, масло оливкове — 184 грн за літр. І це далеко не повний список продуктів, що закуповуються.

Нинішній директор зоопарку Олексій Толстоухов пояснив ZN.UA це ціноутворення тим, що саме такі ціни йому «спускають зверху» — з управління статистики. Правда, ціну на жолуді (сіно, солому або гілковий корм) управління статистики не дає. Тому виникнення ціни 10 грн за кг жолудів при потребі майже двох тонн плодів дуба зоопарківське керівництво пояснити не змогло. Проте зазначило, що в 2011 році цей настільки корисний для тварин продукт закуповувати взагалі не будуть.

А даремно. По-перше, (якщо правильно користуватися Інтернетом), жолуді нескладно знайти по 3-5 грн за кг. По-друге, можна піти шляхом Харківського зоопарку, де відвідувачам пропонується альтернатива вхідному квитку у вигляді п`яти кілограмів фруктів, овочів або тих же жолудів. Не кажучи вже про те, що при бажанні столичний зоопарк міг хоча б спробувати ініціювати перед міським керівництвом розгляд питання про надання йому права купувати продукти без посередників, які коштують надто дорого. І почав би закупівлі, скажімо, на тому ж овочевому оптовому ринку.

Хоча при бажанні шляхів економії коштів, яких не вистачає ні на інтернет-сайт, ні на те ж відеоспостереження, можна знайти не лише в кормах або охороні. Проте і у відповіді на питання, для чого зоопарку потрібні, скажімо, завідувач юридичним відділом і два провідних юрисконсульта, які ділять між собою ще одну ставку. Або заступник генерального директора з економічних питань, яка курирує сектор планування та економічного аналізу, де провідний економіст суміщає посаду зі ставкою просто економіста. Не кажучи вже про бухгалтерію, бойовому складу якої може позаздрити пристойне виробництво. П`ять провідних бухгалтерів. Один просто бухгалтер. Один заступник головного бухгалтера, тощо.

Окрема пісня в апараті зоопарку — це ветеринарна служба. Ставок в цілому десять. Серед них дві ставки патологоанатома, одна — таксидерміста, п`ять лікарських, одна санітарская і одна фельдшерська. ноу-хау состоит в том, что два ветеринарных врача работают у себя же фельдшерами, совмещая, на первый взгляд, не очень совместимые должности.">Одне з ноу-хау полягає в тому, що два ветеринарні лікарі працюють у себе ж фельдшерами, поєднуючи, на перший погляд, не дуже сумісні посади.

Але фішка столичної зоопарківської ветеринарії все ж не в цьому: незважаючи на те, що чимала частка відповідальності за масову загибель тварин у період керівництва Світлани Берзіної лежить саме на лікарях, ніхто з них ні за що поки не відповів. І, судячи з усього, відповідь тримати не збирається. Хоча нарікання до ветслужбі в цілому і до її керівника доктору Марунчин зокрема, з боку співробітників зоопарку нікуди не поділися.