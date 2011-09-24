Грищенко: Росії не вигідна зависока ціна на газ

Україні й Росії треба знаходити рішення в газовій суперечці щодо перегляду контрактів просто зараз, потім буде пізно, оскільки Київ шукатиме альтернативні джерела енергії, заявив глава МЗС України Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Чи відповідає інтересам Росії зависока ціна на газ? Переконаний - не відповідає, бо чим вища вона буде, тим менше братимемо цього газу і врешті-решт перейдемо на інші джерела енергії. Причому не в такій вже далекій перспективі", - цитує РІА "Новости".

Міністр вважає, що Україна й Росія повинні негайно прийти до компромісу в газовій сфері. "Якщо дивитися стратегічно, то треба знаходити рішення просто зараз, бо потім буде пізно. Як тільки запускається механізм пошуку і створення альтернатив, його вже не зупинити", - сказав глава МЗС.

Відповідаючи на запитання журналістів, на які компроміси готова України, що вона готова "здати" Росії в суботу на переговорах, Грищенко заявив: "Нічого ми здавати не збираємося, ми будемо домовлятися". При цьому, зазначив він, сторони домовлятимуться на засадах компромісів.