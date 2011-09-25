Військова прокуратура порушила справу за купівлю розбавленого мазуту

На Київщині викрито службових осіб військової частини, які закупили неякісний мазут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, прокуратурою Київського гарнізону порушено кримінальну справу за фактом недбалого ставлення до військової служби службовими особами Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району під час прийняття паливного мазуту.

Установлено, що у січні-лютому 2011 року службові особи квартирно-експлуатаційної частини, в порушення закону, без проведення процедури відкритих торгів, здійснили закупівлю у одного приватного підприємства 470 тонн мазуту для опалення. При цьому, інші постачальники палива, в тому числі й ті, які здійснювали поточну поставку мазуту, запрошені до участі не були.

Одночасно з цим службові особи Макарівської КЕЧ району, недбало ставлячись до військової служби, здійснювали прийом указаного вище палива без обов’язкової його перевірки на вміст води і механічних домішок, внаслідок чого увесь закуплений мазут, містить недопустимий вміст води, не відповідає вимогам ДСТУ та не може використовуватись за призначенням.

Таким чином, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, службовими особами Макарівської КЕЧ прийнято на баланс близько 1200 тонн неякісного мазуту на загальну суму 6,62 млн. грн., який використовувати за призначенням не можливо.