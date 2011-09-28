За кілька годин Україна може опинитись у стані технічного дефолту

Починаючи з п`ятниці, 23 вересня, Державне казначейство зупинило рух коштів на усіх казначейських рахунках на центральному та місцевому рівнях.

Про це повідомляє Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності з посиланням на джерела в даній держустанові.

ВЦСПД вважає, що така ситуація вказує на спробу закумулювати кошти, необхідні для погашення до 28 вересня двох серій ОВДП на загальну суму понад 5,3 мільярда гривень.

"Станом на 17.00 28 вересня борг не виплачено. Це свідчить про те, що вже за кілька годин Україна може опинитись в стані технічного дефолту", - йдеться у повідомленні.

Джерело "Економічної правди" в Держказначействі також підтвердило цю інформацію.