Світ дізнався ім’я лауреата Нобелівської премії з літератури

Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2011 рік став шведський поет Тумас Транстремер. Розмір премії складає 10 мільйонів шведських крон (близько 1,4 мільйонів доларів). Офіційна церемонія нагородження пройде 10 грудня в Стокгольмі.

Ім`я лауреата 6 жовтня в Стокгольмі назвав секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.

Лента.ру