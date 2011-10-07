Верховна Рада скасувала експортне мито на пшеницю та кукурудзу
13:05, 07 жовтня 2011Суспільство
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На ячмінь - залишається
Верховна Рада ухвалила Закон України «Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 із 365 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте залишається експортне мито до 1 січня 2012 року на ячмінь за ставкою 14%, але не менше як 23 євро за одну тонну.
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