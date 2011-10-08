Працівники міліції дивилися порно і побачили знайомого

У Херсоні міліція затримала місцевого жителя, який торгував порно через Інтернет.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі суспільних зв`язків УМВС у Херсонській області, до працівників міліції надійшла інформація, що житель обласного центру займається виготовленням і збутом порнографії. У мережу Інтернет чоловік викладав відеофайли з гомосексуальними сценами зі своєю участю.

Працівники відділу по боротьбі з кіберзлочинністю відділу по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми провели моніторинг мережі Інтернет і на 10 сайтах виявили ролики порнографічного характеру, в яких фігурував місцевий житель та інші чоловіки.

На відео молодий чоловік називав своє ім`я, місце проживання і пропонував усім бажаючим чоловікам вступити з ним у зв`язок. Також він розповідав про те, де саме відбував покарання і з ким із в’язнів мав інтимні стосунки. Після короткої розповіді чоловік демонстрував усі свої вміння. Працівники міліції встановили, що він уже був засуджений за поширення порнографії до 6 років позбавлення волі і провів у місцях ув’язнення 3 роки.

Для документування злочинної діяльності громадянина була створена слідчо-оперативна група із працівників слідчого управління і відділу по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми. Коли оперативники прийшли з обшуком у квартиру підозрюваного, двері їм відкрили його дружина. Як виявилось, жінка знімала на камеру розваги благовірного з іншими представниками чоловічої статі і тваринного світу. Іноді сама брала в цьому участь.

Квартира подружжя була облаштована під студію. Там стояв комп`ютер з веб-камерою. Також оперативники виявили безліч порнографічних дисків, речей інтимного характеру.

Також у затриманого знайшли зошит, в який він записував телефони партнерів по розвагах і паролі до своїх сторінок на різних порнографічних сайтах.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно з ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

На даний момент чоловік знаходиться в слідчому ізоляторі.